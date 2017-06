No tenemos rodilleras puestas: Julio Cesar Acosta respondió a críticas por ‘hundimiento’ de la valorización

“Aquí no tenemos rodilleras puestas ni somos empleados del Distrito, no pertenecemos a ningún comité de aplausos, menos Cambio Radical. No puede ser ahora y rechazo totalmente las declaraciones que dijo el señor Alcalde (Enrique Peñalosa) con respecto a la calidad del Concejo de la ciudad. Hace tres días aprobamos $3.1 billones, ahí si no era lo peor este Concejo, ahí si era lo máximo y hoy lo critica”.

Estas fueron las palabras que uso el concejal Julio Cesar Acosta, que ha sido el blanco de críticas por el manejo, supuestamente con maniobras dilatorias, que le dio a la sesión donde se ‘hundió’ el proyecto de valorización.

Acosta también criticó a los concejales del Partido Verde, quienes señalaron que durante el debate se había presentado marrullería y politiquería.

“Es inaceptable que el Partido Verde nos venga a dar a nosotros lecciones, es absurdo. Un partido que no se sabe ideológicamente donde está parado, porque hay de todo. Izquierda, derecha, hay de todo. Y que nos vengan a dar lecciones políticas a nosotros eso no lo vamos a permitir”, añadió Acosta.