Un espectáculo bochornoso el debate de valorización en el Concejo de Bogotá : Horacio José Serpa

La respuesta del concejal Serpa se presentó por el manejo que le dio el presidente la comisión de Hacienda, Julio Cesar Acosta, a la sesión donde se debatía el proyecto de valorización. Pues luego de decretar un receso de dos horas, el concejal Acosta, tan pronto los concejales llegan de ese receso decreto otro receso de otras dos horas, argumentando que su partido no Cambio Radical no había logrado unificar una posición frente a la valorización….

“Me parece que no es correcto lo que está pasando en la Comisión de Hacienda. Este proyecto se debe aprobar o hundir en votación, pero no mediante figuras dilatorias, no es lo justo”, señaló Serpa.

Otros concejales como Hosman Martínez, señalaron “lastimosamente este el modelo mal diseñado de la democracia, porque entonces la clase política dirigente de algunos partidos considera que apelando a las malas prácticas, politiquería de presionar, no sé porque carajos, pero está poniendo en riesgo la estabilidad de la infraestructura de la ciudad”.

Al final el proyecto que presentó el Distrito para construir 41 obras mediante la contribución de valorización, terminó hundiéndose porque no se consolidó una mayoría en la comisión de hacienda.