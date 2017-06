Marrullero, show y politiquería, palabras que se escucharon en el “bochornoso” debate de valorización

El toque de espectáculo bochornoso, como lo calificó el presidente del Concejo, Horacio José Serpa, se dio cuando a petición del partido Cambio Radical, el presidente de la comisión de hacienda e integrante de esa misma colectividad, Julio Cesar Acosta, decretó un receso de dos horas. Lo particular de la situación es que los concejales acababan de llegar de otro receso de dos horas que el mismo Acosta había ordenado horas antes.

Inconformes con la decisión, algunos concejales se fueron lanza en ristre sobre la manera como el concejal Acosta estaba manejando la sesión.

“Lastimosamente este el modelo mal diseñado de la democracia, porque entonces la clase política dirigente de algunos partidos considera que apelando a las malas prácticas, politiquería de presionar, no sé porque carajos, pero está poniendo en riesgo la estabilidad de la infraestructura de la ciudad”, indicó el concejal Hosman Martínez.

A su turno, el presidente del concejo de Bogotá, Horacio José Serpa calificó el hecho como espectáculo bochornoso, el que el concejal Acosta haya decidido decretar dos recesos seguidos. “Me parece que no es correcto lo que está pasando en la Comisión de Hacienda. Este proyecto se debe aprobar o hundir en votación, pero no mediante figuras dilatorias, no es lo justo”, señaló Serpa.

“La discusión es dentro del recinto, la situación se pone complicada, la gente va a creer que está pasando algo raro, y esos son los papayazos que no puede dar el Concejo de Bogotá”, manifestó la concejal Nelly Patricia Mosquera.

Al reiniciarse la sesión, el concejal Acosta argumentó que su partido tenía muchas dudas sobre el proyecto y que al final no habían logrado ponerse de acuerdo con sus compañeros de bancada para decidir si apoyaban o no la valorización.

Al final el proyecto que presentó el Distrito para construir 41 obras mediante la contribución de valorización, terminó hundiéndose porque no se consolidó una mayoría en la comisión de hacienda.