El chino, un vallenatero urbano

“Estoy contento por la aceptación que ha tenido mi reciente producción. Este primer trimestre del año inició con ‘Mi veterana’, un intento de cambio de sonido, de la misma forma ‘Te encontré’ que ha sido uno de los temas donde logramos el sonido que hemos buscado, llenando todas las expectativas, aunque faltan muchas cosas por lograr”.

“Comencé como todos los valduparenses cantando el hermosos género del vallenato al cual le tengo mucho respeto, y a él le debo muchas de las cosas que hoy aplico a la hora de hacer música urbana”.

“Inicié cantando desde los 9 años acompañándome con la guitarra, aprendiendo mucho del folclor, incluso alcancé a rozarme con muchas personas precisamente para llenarme de requisitos para ahí sí interpretarla, pero llegó un tiempo en mi vida, a los 15 años, que decidí incursionar en otra cosa”.

“En el vallenato me sentí cómodo, aprendí mucho, jamás me arrepentiría de haberlo hecho, pero no logré encontrar esa identidad que me caracterizara como artista, y de alguna forma en el género urbano he podido encontrarla con un poco más de facilidad y se han ido dando las cosas con más fluidez, dado que en el vallenato hicimos muchas cosas en mi grupo de trabajo, antes se llamaba Fello Ruiz, Clase diferente”.

“Tuvimos que movernos con todo nuestro grupo de trabajo, todos somos de Valledupar, hace dos años estoy radicado en la ciudad de Medellín, buscando eso. Para nadie es un secreto que Medellín se ha convertido en la capital mundial del reguetón y se ha dado la mano con Puerto Rico y muchos artistas pioneros en este género han puesto en la palestra y en el ojo del huracán a Medellín como precursor del género”.

“Gracias a Dios hemos visto una buena aceptación, estamos haciendo nuestro aporte, algo distinto, poco a poco hemos subido escalones y ya muchos de los artistas que tienen renombre nos reconocen”.

“En el momento estamos pendientes de nuestro primer álbum que se llamará ‘Sonando fino’, estamos en la escogencia y preproducción de los temas, algo que requiere de mucho tiempo y dedicación.