Desde Pereira piden a la ministra de educación mayores opciones para recuperar clases perdidas

Y es que el ministerio de Educación dará cumplimiento al decreto, el 1844 de 2007, que establece que los maestros deberán reponer las clases para recibir el salario de las semanas o días no trabajados y que cada secretaría de Educación deberá elaborar una propuesta de modificación del calendario académico en su territorio, en donde se precise la recuperación efectiva de las semanas o días no laborados, sin embargo Daniel Perdomo secretario de educación de Pereira asegura que con las condiciones propuestas es imposible cumplir.

Explicó que las condiciones dicen que no se podrá extender la jornada, no se podrá estudiar los fines de semana ni festivo entonces no entienden en dónde van a acomodar todo el tiempo que se ha perdido y que va en aumento pues el paro continúa.