Con el SENA en Montelíbano se estimula el emprendimiento de las comunidades

Beder Darío Rojas, aprendiz Construcción

“Vivo en Montelíbano y esa experiencia de formarnos aquí mismo en la ciudad es excelente. Estoy muy contento y satisfecho. Sin duda es una gran oportunidad para mi familia. Es gratificante que ahora que he educado a mis hijos yo pueda estudiar y es un ejemplo para los jóvenes que debían irse a otras partes a prepararse y después no volvían. La construcción es una necesidad permanente en la sociedad de hoy. Ahora la ciudad puede tener más progreso con gente capacitada porque un pueblo que no se educa, fracasa. Desde este SENA también no estamos formando en valores”.