El 40% de las vías de Medellín están ocupadas por carros mal parqueados

En Medellín el 40% de las vías están ocupadas por los vehículos parqueados en el espacio público, reveló el concejal de Movimiento Creemos, Daniel Carvalho, quien exigió mayor control de la Secretaria de Movilidad y la Subsecretaría de Espacio Público.

Explicó que muchas de las congestiones en la ciudad son causadas por la mala utilización de los carriles, incluso generando que vías con tres corredores, solo tenga habilitada una.

Argumento que sumado a esto, los peatones tienen que utilizar las calzadas automovilísticas, porque las aceras están ocupadas por carros y motocicletas.

“La vía no puede ser un lugar público donde yo hago lo que se me da la gana, porque al hacer lo que se me da la gana, como estacionarme donde sea, le estoy quitando el espacio a otros, el mal estacionamiento reduce la capacidad de las vías, estudios de Camacol aseguran que el 40% de las vías están ocupadas. En vez de hacer más vías o estar haciendo segundos pisos, debemos despejar las vías”, manifestó el concejal Carvalho.

Para el concejal la ciudad tiene un déficit de parqueaderos, que se evidencia en todas las comunas, donde incluso se tienen parqueaderos regulados para poder abastecer la demanda.

“En una ciudad que no estaba preparada, que las normas no estaban preparadas, por ejemplo en los estratos 1,2 y 3 la exigencia de parqueaderos era muy baja, porque se suponía que era personas que no tenían automóvil o motocicleta, pero sucede que la gente accedió al automóvil sin tener parqueadero o casas donde el parqueadero se convirtió en el negocito”, concluyo Carvalo.

El concejal Jhon Jaime Moncada Ospina incluso criticó la actitud del estado, que tampoco cumple la normal, porque según él, es común ver vehículos de la Policía, secretarias, organismos estatales, entre otros, parqueados en la vía pública.

“El orden empieza por casa, la incultura no es tolerable, hay muchas cosas que no puede hacer el ciudadano, no lo puede hacer los comerciantes, tampoco lo puede hacer el estado”, cuestionó ante la plenaria del concejo.