Sipref, herramienta para evitar fraudes en Cámaras de Comercio del país

Desde la Cámara de comercio de Cartagena se apoyan las iniciativas nacionales contra las actuaciones fraudulentas que personas inescrupulosas puedan hacer contra nuestros comerciantes; es así como desde el año 2014 se ha implementado el Sistema de Prevención de Fraudes (SIPREF), cuyo objetivo es prevenir y evitar actuaciones ilícitas provenientes de terceros sobre la información de los registros públicos.

El fin primordial de este sistema en funcionamiento en todas las cámaras de comercio del país es incrementar la seguridad y confiabilidad frente a los usuarios de los registros, tiendo entre otras.

Ventajas como verificar la identidad de las personas que realizan trámites directa o electrónicamente, evitar fraudes con registros e inscripción que no han actualizado datos o no han efectuado su renovación en los últimos tres (3) años, no genera costo alguno para matriculados o inscritos, utiliza un sistema de alertas tempranas desde el momento de la petición de registro.

Según la directora de Servicios Registrales de la Cámara de Comercio de Cartagena, Julia Eva Pretelt, el buen funcionamiento de esta herramienta depende de la actualización de los datos de manera correcta y oportuna de los comerciantes y es por esto que periódicamente se realizan campañas pedagógicas que van en pro de la efectividad sistema de prevención de fraudes.

Datos como correo electrónico de notificaciones judiciales son de diligenciamiento obligatorio en los registros, pues con ellos se surte el proceso de la alerta que se envía a nuestros empresarios y entidades para el conocimiento del trámite; como parte del buen uso del sistema.