Comunicando con verdad construimos ciudad: alcalde Londoño Zurek

En la instalación de la XI Cumbre de Comunicación Política que se realiza en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias con la asistencia de más de 2 mil asistentes, el alcalde encargado Sergio Londoño Zurek, invitó a construir ciudad comunicando con la verdad.

El alcalde Londoño Zurek citó un libro del editor del periódico New York Times en su libro Enough Said, en el que explica “que en este mundo revuelto las ideas se redefinen en canchas de juegos inestables. Permeadas por el accionar de agentes que no responden a los valores clásicos o éticos de la comunicación. En plata blanca, personajes, que a través de la mentira y la noticia falsa, en un mundo altamente conectado han encontrado su caldo de cultivo”.

Manifiesta el alcalde que estamos en una sociedad de titulares, donde la profundidad es muestra de debilidad, y entrar en detalle consume demasiado tiempo. “¿Estamos frente una sociedad que inventa y destruye quimeras? ¿Una sociedad que todo lo cuestiona y donde se pasa de la experticia a la especulación?”, dijo.

Para el mandatario local encargado es importante revaluar las comunicaciones. “Es hora de volver a poner la humanidad al yo colectivo en el centro de la sociedad, e incluso en el centro de la solución al problema que hoy enfrentamos”.

La Cumbre Política está llamada a propiciar los cambios que la gente espera para que la comunicación esté al servicio de la construcción de la democracia y no para abrir los caminos al fortalecimiento de lo más oscuro que en ella reside y que finalmente conlleva a su destrucción.

Finalmente el alcalde encargado agradeció a la organización del evento en cabeza de su presidente Daniel Ivoskus, al comité nacional, dirigido por Juan Carlos Gossaín, a la Corporación Universitaria Rafael Núñez y a todas las entidades públicas y privadas por haber elegido a Cartagena como escenario para este evento.