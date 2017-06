Demoras en pagos ocasionaron que Cali cancelara $25 mil millones en conciliación por Megaobras

Alcalde de Cali Maurice Armitage cuestionó la transparencia en la administración de la capital del Valle y aseguró que los contratos se hacen a la medida para determinadas personas.

El duro cuestionamiento surgió precisamente en el marco de la primera jornada por la transparencia del gobierno caleño, en la cual el alcalde Maurice Armitage reconoció que no tienen total control sobre la transparencia.

Y señaló como responsables a los que llamó mandos medios enquistados que no facilitan la transparencia de muchas maneras. En Cali nos falta mucho en materia de transparencia reiteró el funcionario, quien denunció que por las polémicas megaobras de Cali pagó 25 mil millones de pesos la semana pasada de un contrato que apenas valía hace algunos años 9 mil millones, debido a que un gobierno no lo hizo.- No pagó a tiempo.

Para frenar estos hechos, dijo el alcalde Maurice Armitage fue que creó la oficina de transparencia para el control de todas esas actuaciones y contar con una transparencia total con el apoyo de todos los órganos de control del estado municipal.

CONTRALOR DE CALI Y LA TRANSPARENCIA.

El Contralor de Cali, Ricardo Rivera dijo a su vez que se ha recogido toda el trabajo sobre contratación , revisando toda la que se ha hecho aprovechando ahora que se creó precisamente el departamento , con base en la reforma administrativa del alcalde Armitage.

Añadió que existen investigaciones y hechos puntuales en Emcali, en donde un contrato se prorrogaba más del cincuenta por ciento y otro contrato en tiempo y en valor. Todo se constató en la auditoría reciente.

Lo mismo en el tránsito en donde hubo irregularidades por la contratación con empresas que no tenían el objeto contractual.

Pero en hechos puntuales no hay comprometido un secretario o subsecretario en hechos de corrupción. Frente a las investigaciones en los últimos 18 meses se han compulsado copias de diez investigaciones la Fiscalía para que continúe con los procesos penales derivados de las auditorías.-

PAGARON 25 MIL MILLONES DE PESOS.-

Mientras tanto el exsecretario de infraestructura de Cali, Gustavo Jaramillo, hoy titular de las Empresas Municipales de Cali , Emcali, confirmó que el municipio perdió una conciliación con el llamado consorcio del grupo 2 de las Megaobras , una suma de 25.000 millones de pesos.

Este grupo ganó un laudo arbitral al municipio el que le debe pagar la millonaria suma debido a que en su momento los funcionarios del gobierno caleño no diligenciaron con prontitud los pagos al contratista.-

No hubo gestión de facturas, se devolvió este documento sin explicación, lo que condujo a que el contratista demandara al municipio y ganara el proceso, reconoció el funcionario caleño.

Las obras no pagadas en su momento costaban 9.000 millones de pesos.

Este consorcio fue el que ejecutó obras como la repavimentación de la autopista sur entre carreras 38 a la 56; el parque lineal de la 72W en el Poblado, la Autopista Simón Bolívar, el puente curvo de la autopista sur con carrera 44, la reposición de vías en el barrio San Fernando, el urbanismo del complejo Eustaquio Palacios.