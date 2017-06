Alerta Roja en Fómeque, Cundinamarca, por creciente del río Negro

Los organismos de atención de emergencias pidieron a los habitantes del municipio de Fómeque estar atentos al incremento del nivel del río Negro debido a las fuertes lluvias que se han presentado en esa zona del departamento.

Caracol Radio

“Se presentó un aguacero torrencial en la provincia de oriente, causando alerta en la población. Estos niveles sin embargo no sobrepasaron la cota de inundación y no se desbordaron, por lo que no hay reporte de familias afectadas”, dijo Wilson García, director de Gestión del Riesgo en Cundinamarca.

En alerta roja también está el municipio de Guayabetal, Cundinamarca por posibles deslizamientos de tierra. Mientras, otros ocho municipios del departamento están en alerta naranja: Gachalá, Gachetá, Gama, Gutiérrez, Medina, Paratebueno, Quetame y Ubalá.