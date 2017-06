200 animales silvestres fueron liberados en Cesar

Un total de 200 animales entre boas, tortugas, loras y guacamayas que habían sido víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre fueron liberados en trabajo articulado por la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

En un vuelo de la Fuerza Aérea llegaron diez boas, 36 loras frentiamarillas, cuatro guacamayas azul-amarillas y 150 tortugas morrocoy, para un total de 200 individuos que fueron preparados para el viaje en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CVC en San Emigdio, en zona rural de Palmira, Valle, donde fueron atendidos y rehabilitados durante los últimos meses.

Desde allí fueron llevados hasta la Base Aérea Marco Fidel Suárez y embarcados en un avión de transporte Casa 212 y transportados hasta el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar. Allí los biólogos de la CVC en coordinación con sus homólogos del CAVFFS de Corpocesar, procedieron a su liberación.

Cortesía Corpocesar

“La Fuerza Aérea Colombiana hace parte de esta linda liberación llamada ‘Operación Regreso a la Libertad II’, programando un avión caza 2012, un avión de transporte de carga y personal, de aproximadamente dos toneladas de peso. Este vuelo tiene unas características especiales, primero porque el avión no es presurizado, entonces tenemos que ir a una alturas medias, para que los animalitos no sufran”, explicó el Coronel Rafael Ordoñez, comandante del Comando Aéreo de Combate No. 7.

Los escenarios de su liberación fueron la Reserva Natural Los Besotes y áreas destinadas para su conservación de la empresa privada Drummond como compromiso de la protección de la fauna y flora silvestre en su área concesionada.

“Sin duda alguna, esta liberación será recordada, no hay nada más maravilloso que ver a los animales silvestres en su medio natural. Al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Corpocesar han ingresado un aproximado de 1.400 individuos, se han liberado 1.200 animales y permanecen en rehabilitación alrededor de 100 individuos entre reptiles, aves y mamíferos” manifestó el director de Corpocesar, Kaleb Villalobos Brochel.

Por su parte, el director general de la CVC, Rubén Darío Materón, expresó “La CVC está todo el tiempo recibiendo animales silvestres para su tratamiento y rehabilitación, solo el año pasado atendimos a 1.600 individuos y siempre buscamos su liberación. En este caso nos ha coincidido la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente con el operativo que hemos venido organizando con la Fuerza Aérea Colombiana para llevar hasta a la Costa Atlántica a estos ejemplares que fueron raptados de la naturaleza y que hoy podrán volver a ella”.