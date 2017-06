Concejo señala que 20 mil venezolanos se encuentran alojados en Medellín

Los venezolanos asistieron a la plenaria del Concejo de Medellín para alzar su voz y contar la situación actual que atraviesa su país. Por los corredores del recinto antioqueño se escucharon historias que deja en desnudo las precarias situaciones en las que se encuentran los habitantes del país vecino.

En la sesión del día de hoy se confirmó que en Medellín se registran 19 mil 600 venezolanos y se espera que para los últimos meses del año aumente esta cifra a aproximadamente 100 mil, según concejales de la ciudad.

Carrael José Machado, contó que en su país era licenciado en administración y un destacado comerciante, aquí en Medellín le ha tocado alzar desde bultos en la minorista, hasta trabajar como ayudante en ferias del libro hace 9 meses.

“Yo soy licenciado en administración, en Venezuela me destacaba como comerciante, fui muchos años supervisor en el área de cervecería; trabajé con empresas Polar durante 4 o 5 años”, ratificó el señor Machado.

Además añadió que: “actualmente tuve que empezar desde lo bajito, los primeros 45 días fueron fuertes, trabajando por todos lados “camellando” como dicen acá en Colombia desde el mercado minorista ayudando a cargar y a descargar camiones y en la Feria de libros de Antioquia”.

En su momento, también conocimos el caso de Isabel Arango, quien confesó que en Venezuela laboraba como docente y aquí trabaja en un bar.

“Bueno, yo trabajo actualmente en un bar, en un bar popular aquí en el centro; soy mesera y aparte de eso soy licenciada en educación prescolar, pero bueno el trabajo no es deshonra, yo todo lo que hago lo hago por un bien, no me exhibo ni nada, pero sí es algo fuerte, nunca lo había hecho en mi vida, jamás. Todo sacrificio tiene su recompensa”, contó la señora Arango.

José Luis Guerrero Alviares, concejal del municipio de Bolívar, Estado Táchira de Venezuela, indicó que abandonó el territorio venezolano por persecución política.

“Salí por persecución política de mi país, soy concejal del municipio de Bolívar del Estado Táchira, ya tenía dos semanas la policía del gobierno siguiéndome y pues eso me ayudo a tomar la difícil decisión de separarme de mis padres, para nadie es fácil separarse de sus padres, ni en una cárcel, ni fuera del país. Mis padres están en Venezuela padeciendo de la crisis por la misma razón”, denunció el concejal Guerrero Alviar.

Además, Gabriela Flórez, asistente del diputado Gilbert Caro, del partido Voluntad Popular, añadió que: “En este momento está detenido en un viaje que hizo a la frontera de Colombia y de regreso lo tomaron preso junto a su novia Esteicy Escalona, según las noticias que dieron en el país, ellos vinieron a la frontera en alianza con los colombianos a llevar explosivos, armas a Venezuela y son cosas que no son reales”.

Por último el concejal de Medellín del partido Conservador, Carlos Alberto Zuluaga, hizo un llamado de atención al Gobierno Nacional, para que oficialice las condiciones de los migrantes venezolanos y así los gobiernos locales puedan actuar frente al tema.

“Esos son temas que parten del eje nacional porque ya la responsabilidad del municipio de Medellín no es catalogar si un venezolano es legal o ilegal, eso es inmigración, eso es una política de relaciones exteriores del Gobierno Nacional, quien tiene que dar esa calificación, no es competencia nuestra”, alertó el concejal Zuluaga.

Los venezolanos precisaron en el concejo de Medellín, que esperan que el Gobierno Nacional evalúe las posibilidades de aprobar una visa temporal humanitaria que les permita laborar legalmente en la capital antioqueña y así mejorar sus condiciones de vida.