Diócesis de Jericó rechaza gran minería en el suroeste de Antioquia

El obispo de Jericó, monseñor Noel Londoño Buitrago, se sumó a las voces de protesta de los caficultores, ganaderos, productores agrícolas y dirigentes cívicos de los municipios de Pueblorrico, Tarso, Fredonia y Jericó contra la amenaza de explotación minera por la multinacional AngloGold Ashanti, que ya tiene licencias de exploración en un área de 7.595 hectáreas en esta región del departamento de Antioquia, reserva de agua y biodiversidad.

"La naturaleza siempre nos dice ‘hagámonos pasito, la invadimos a crédito, pero siempre nos cobra de contado" manifestó el prelado al fijar su posición frente a la minería gran escala que se proyecta en la zona del suroeste y puso como casos y ejemplos recientes lo ocurrido en Salgar y Mocoa.

Las tierras del Suroeste son muy verticales y son unas esponjas de agua que debemos proteger", señaló el obispo Noel Londoño.

El prelado explicó: "no nos podemos quedar sin arena, sin cemento y sin hierro, la minería siempre ha existido, pero no así, a cielo abierto o en grandes socavones y no aquí, en una tierra que presenta altos riesgos geológicos, con grandes vertientes de aguas subterráneas. Esto sería jugar demasiado pesado con la naturaleza".

El pronunciamiento de Monseñor Londoño se produce luego de la decisión histórica del Concejo de Támesis que, con el voto positivo de los once concejales, aprobó el pasado 28 de mayo un proyecto de Acuerdo que prohibió la minería metálica en su territorio, ad-portas de la votación que se cumplirá en el Concejo de Jericó sobre el mismo tema, este 7 de junio.