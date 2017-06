Inpec lleva 100 días sin recibir presos. La Policía dice que todavía tiene capacidad para albergar presos

100 días de protestas completa hoy el Sindicato del Inpec en Caldas. Así lo manifestó a Caracol Radio el líder sindical Julio César García, quien explicó que durante estos más de tres meses no han permitido el ingreso de más sindicados al penal y han participado en múltiples marchas, en contra del gobierno nacional.

Durante estas prolongadas jornadas de protestas, el sindicato del Inpec se ha enfrentado a varias acciones legales que entidades como la personería de Manizales interpusieron en contra del Instituto Penitenciario y Carcelario y en las que los jueces fallaron tutelas que ordenaban recibir a más presos.

El Inpec desacató esas órdenes judiciales y llevó su defensa al Tribunal Superior de Manizales, donde el fallo fue favorable, pues le dio nulidad a los fallos en primera instancia que ordenaba al Sindicato recibir a más sindicados.

García explicó que durante este tiempo solo han recibido a personas que ya están condenadas y que son responsabilidad del Inpec, mientras que se siguen negando a recibir sindicados (procesados que tienen presunción de inocencia y que no han sido condenados), ya que son responsabilidad de las alcaldías municipales.

El líder sindical también añadió que durante las protestas el índice de hacinamiento no ha tenido reducción significativa, explicó que de La Blanca han salido 77 internos y que continúan dentro de este penal mil 483 presos. La cárcel tiene una capacidad para 813 internos, es decir que aún tiene 670 personas de sobre cupo, lo que sobre pasa el 124%.

La Policía asegura que ellos si tienen capacidad para más presos

Varios patrulleros de la Policía Metropolitana de Manizales y Villamaría denunciaron que los calabozos de la Sijín y la Estación Manizales están a tope de sindicados y se quejaron porque están cumpliendo funciones de guardianes carcelarios, las cuales no les corresponden.

Pese a estas denuncias, el comandante de la Policía de Caldas, coronel Jorge Alberto Jaramillo Marín señaló que en los lugares que tiene habilitados para albergar detenidos aún tiene capacidad de recibir a más personas.

La Personería de Manizales recientemente indicó que estos sitios por ser transitorios para los detenidos, no cumplen con las especificaciones adecuadas para tener presos y que en ellos se les violan derechos fundamentales como la visita conyugal, las atenciones médicas, entre otros.

El coronel Jaramillo aceptó que sus hombres están cumpliendo funciones que no les corresponden y que estos lugares no son adecuados para el albergue prolongado de presos, pero recalcó que sus instalaciones no están colapsadas.