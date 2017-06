Usuarios de las Eps son atendidos en la red de Imsalud: Anthoc municipal

Según la Asociación de Trabajadores Hospitalarios de Cúcuta, la situación es preocupante cuando el sistema municipal tiende a colapsar por la atención a pacientes del régimen contributivo y subsidiado.

“Día a día vienen bastantes pacientes de las Eps vienen a buscar servicios de salud y la gran preocupación que tenemos es por estas iniciativas que tiene la administración de cambiar la contratación de personal de una manera inesperada y eso es lo que genera traumatismo en la prestación del servicio” manifestó, Orlando González, Presidente de Anthoc en la ciudad.

Los afiliados de las entidades promotoras de salud, expresan su inconformismo con el gobierno nacional por las fallas en el sistema de atención médica “nos suspendieron los servicios en las Ips y nadie nos responde tengo los resultados de unos exámenes y no hay quien me diagnostique por eso me toca venir aquí en busca de ayuda médica” dijo una de las usuarias del servicio.

Por su parte, los afiliados al sistema de cobertura estatal, señalan que el panorama es crítico cuando en varios puestos de salud no hay personal suficiente para asistir a la población “esto es peor que pedir limosna, es lamentable uno con dolores enfermo y llegar aquí se enferma más, pedimos que por favor nos garanticen el sistema de atención” expreso otro de los afiliados al sisben.

Las autoridades de salud, tratan de implementar acciones que garanticen la prestación del servicio con la vinculación del personal necesario en las diferentes áreas de salud que se requieren para garantizar la asistencia médica.