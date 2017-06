Otro menor de edad necesita traslado de Cafesalud para recibir atención

Después de presentarse el caso de la Gimnasta Deisy Alejandra Barrientos Rincón que fue trasladada hasta la capital del país para recibir atención médica por un síndrome que no le permite ingerir alimentos, en Cúcuta se ha conocido un nuevo caso en donde Cafesalud no ha autorizado el traslado de otro menor de edad que necesita estar en una clínica de cuarto nivel.

El menor de tan solo un año de edad padece un problema neurogenetico que le impide tener un desarrollo y crecimiento normal, por lo que los pediatras en la región desde el cuarto mes de nacido recomendaron el traslado a Bogotá para recibir atención especializada.

Sharon Dayana Merlano madre del niño llamado Maximiliano Suárez que está en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI del Hospital Erasmo Meoz, le dijo a Caracol Radio que ha sido reiterativo el llamado a las directivas de Cafesalud para que se envíe al niño a una institución que le permita tener un mejor tratamiento.

“Según Cafesalud ellos no ha hecho este traslado por que no hay cama en una clínica especializada, nos dijeron que iban a enviar a los especialistas o una genetista y no ha ocurrido, nos tocó a mi familia sacar de nuestro bolsillo para pagar el especialista, necesitamos que nos den una razón por que llevamos 8 meses luchando para poder hacer ese traslado” dijo la madre del menor.

Merlano Indicó que a pesar de la enfermedad que padece su hijo, la evolución del niño ha mejorado al reaccionar a los estímulos que se le realizan cuando le hablan los familiares.

Afirmó que de ser de darse de nuevo una respuesta negativa por parte de la Eps, se comenzaran procesos judiciales para buscar garantizar el bienestar del niño.