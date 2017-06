“Julián Conrado” afirma que no tiene aspiraciones políticas

Guillermo Torres, alias “Julián Conrado”, conocido como el cantante de las FARC, afirmó durante su visita a Cartagena que no tiene aspiraciones políticas en su municipio natal, Turbaco (Bolívar). El guerrillero hará pedagogía por la paz en dicho pueblo, y en La Heroica, durante el miércoles y jueves.

“Desde que tengo uso de razón tengo aspiraciones políticas, y no voy a renunciar a ellas. Pero la aspiración no es otra que resolver los problemas que tiene el pueblo. Pero aspiraciones en el sentido de querer ser candidato a algún cargo, no las tengo. Quiero ayudar a que mi pueblo tenga un mejor vivir”, manifestó Conrado a Caracol Radio.

El guerrillero, reconocido cantante vallenato antes de enfilarse en las FARC, recordó que cuando dejó su pueblo, hace 35 años, Turbaco no tenía agua potable. “Y no sabía que el pueblo seguía sin agua, el pueblo tiene los mismos problemas”, contó.

Conrado afirmó que quiere volver a grabar vallenatos, y está armando su conjunto. “Quiero invitar para mi grabación a algunos acordeoneros que admiro. Me gustaría invitar a Alfredo Gutiérrez, que fue el primero que me grabó a mí en el año 74. Quisiera que cantara conmigo una o dos canciones”, expresó.