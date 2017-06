Conforman mesa de trabajo para procurar avances con víctimas de tragedia de Blas de Lezo

Las víctimas de la tragedia de Blas de Lezo, en Cartagena, y sus familias, convocaron a una reunión con autoridades distritales y la Defensoría del Pueblo, pues se sienten abandonados y acusan no haber recibido ayudas.

Tras la reunión, la Defensoría del Pueblo afirmó que se conformará y articulará una mesa de trabajo interinstitucional y con las víctimas, para procurar mayores avances.

“Cuando se presenten las quejas directamente en la Defensoría, haremos el acompañamiento a quienes lo necesiten. Pero no hemos recibido quejas, si no hacen quejas no podemos actuar”, confirmó el defensor del pueblo, Roberto Vélez.

Las entidades del distrito avanzan en aspectos puntuales como atención en salud, sisbenización, apoyo psicosocial, y la proyección de negocios para otorgarles capitales semillas.

“Hemos visitado a todas las familias afectadas, pudimos saber sus necesidades. Hubo unos que nos atendieron, otros no, pero los caracterizamos. Allí tomamos medidas, afiliamos a las personas a la seguridad social, actualizamos su vinculación al Sisbén, y estamos hablando de que veinte familias están siendo fortalecidas en creación de negocios, y hemos remitido hojas de vida a la Escuela Taller, y están en proceso de selección”, le contó el director del PES, Javier Lora, a Caracol Radio.