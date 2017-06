El drama de las víctimas de la tragedia de Blas de Lezo; dicen sentirse abandonadas

Cuarenta días han pasado desde el colapso del edificio Portal de Blas de Lezo II, en el suroccidente de Cartagena. Las víctimas y sus familias convocaron a una reunión con autoridades distritales y la Defensoría del Pueblo, pues se sienten abandonados y acusan no haber recibido ayudas.

Mario José Márquez es una de las caras del drama. Sobrevivió a la tragedia, pero perdió a su padre, dos cuñados, y varios hermanos resultaron heridos. Dice que quiere volver a su pueblo, Montelíbano (Córdoba), y no regresar a la ciudad. Hoy, según él, fue su última visita al sitio donde murieron sus compañeros.

“Todavía tengo un golpe en las costillas que me molesta para respirar, el brazo no lo puedo cerrar. Estoy luchando. Si Dios me dio otra oportunidad para vivir, la voy a vivir en otro lado”, señala. Mi hermano pasa llorando, triste, porque cree que no va a volver a caminar. Pero yo tengo la esperanza de que sí va a caminar”, cuenta Márquez.

“Todavía no nos han dado ayuda”, acusa Mario José. “Nos prometieron que nos iban a ayudar con seis meses de arrendamiento, pero nada. Estamos luchando, pidiendo, para echar para adelante. Yo no puedo trabajar, a veces salgo en la moto a rebuscarme, hago dos o tres carreras, pero tengo que devolverme porque me da dolor en el pecho. Mi cuñado es quien nos está ayudando para comer”, sostiene.

Carlos Castillo, coordinador de comisión de seguimiento de la comunidad, ratifica las denuncias de los sobrevivientes y sus familiares, de que se sienten solos y desprotegidos, y por eso convocaron a esta reunión.

“De acuerdo a lo que han dicho las víctimas, se sienten solas, desprotegidas, no las han acompañado. Hasta donde tengo entendido, la acción jurídica que ordenaba atención a las víctimas fue apelada por las cajas de compensación, y eso complica un poco la situación. Hay víctimas que dicen que solo han recibido la bolsa de arroz, las sardinas, el aceite, el café y el azúcar que les dio el párroco de la iglesia”, recalca Castillo.

Sin embargo, Javier Lora, director del plan de emergencia social del distrito, afirma que sí se ha hecho un proceso de acompañamiento e identificación de necesidades de los damnificados.

“Hemos visitado a todas las familias afectadas, pudimos saber sus necesidades. Hubo unos que nos atendieron, otros no, pero los caracterizamos. Allí tomamos medidas, afiliamos a las personas a la seguridad social, actualizamos su vinculación al Sisbén, y estamos hablando de que veinte familias están siendo fortalecidas en creación de negocios, y hemos remitido hojas de vida a la Escuela Taller, y están en proceso de selección”, le contó Lora a Caracol Radio.

La Defensoría del Pueblo fue una de las entidades que atendió el llamado de las víctimas a la reunión de este martes, en el sitio de la tragedia. El defensor, Roberto Vélez, manifestó que su entidad sí ha acompañado a las víctimas, tomando acciones judiciales y de reparación, inclusive a nivel nacional.

“Algunas quejas se han dado en ese sentido, se están investigando, y estamos velando porque lleguen a feliz término. Cuando se presenten las quejas directamente en la Defensoría, haremos el acompañamiento a quienes lo necesiten. Pero no hemos recibido quejas, si no hacen quejas no podemos actuar”, sostiene Vélez.

Mientras tanto, Mario José Márquez, como tantas víctimas y como muchos cartageneros, sigue indignado porque los hermanos Quiroz, responsables y dueños del edificio, siguen libres y sin dar la cara.

“Los Quiroz dicen que sí van a responder, pero nada, no se ha hecho justicia. Queremos que haya justicia, que den la cara, que respondan por lo que han hecho. Le pedimos al Gobierno que investiguen todo y que paguen los responsables”, remata.

Márquez afirma que no quiere estar en Cartagena, que va a aprovechar su nueva oportunidad de vivir en otro lugar, así le toque vender su moto, porque no quiere volver a pasar por el sitio de la tragedia.