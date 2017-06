Este jueves, Jazz and Jam en Melomanías de Unibac en Cartagena

Este jueves 8 de junio, Melomanías presentará al grupo Jazz and Jam, en la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac), a las 6 de la tarde. La actividad es abierta al público.

Jazz and Jam nació de la iniciativa de cultivar en los jóvenes estudiantes del Conservatorio de Música Adolfo Mejía de Unibac, el deseo, la pasión y la disciplina para incursionar en una de las corrientes musicales de mayor importancia y trascendencia para la música desde comienzos del siglo XX. El grupo está integrado por 25 talentosos estudiantes. La dirección es de la maestra Liliana Atencia Gil, Músico de la Universidad Pedagógica Nacional con énfasis en la Ejecución Instrumental del Saxofón y Magister en Estudios del Caribe de la Universidad Nacional de Colombia, graduada con Tesis Meritoria.

“All of Me”, “I fell good”, “Hot Stuff”, “What is Hip”, “Rollin in the deep” y “Rehab” son algunas de las melodías que interpretará el ensamble durante su presentación.

Melomanías es un programa de proyección social de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac) con el apoyo de la Gobernación de Bolívar, que busca fomentar la circulación y la promoción del talento musical bolivarense en diferentes géneros.