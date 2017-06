El gobierno no está garantizando la educación como derecho: Docentes

Y es que de acuerdo con el profesor Juan Bautista Meza, del Instituto Quimbaya si bien las reclamaciones de ellos tiene que ver con el aumento salarial que es justo, la financiación de la educación en busca de una óptima calidad también es otro factor importante que el gobierno ha querido desconocer y a lo que le ha restado importancia, es por eso que los educadores sostienen que hoy en día y como está situación, la educación no puede ser catalogada como un derecho, pues no están dadas las garantías.

“No puede ser justo que no se garantice la alimentación en las instituciones educativas, fuera de eso las condiciones de la infraestructura de todas las escuelas rurales no es la más óptima, además nuestro aumento salarial es justo, más aún cuando por ley debería hacerse el reajuste que no se hace”, dijo el profesor Bautista.

Vale decir que como en otras ciudades, en Armenia los docentes también marcharon por las vías de la ciudad y aunque hubo minutos de traumatismo en la movilidad, la manifestación se cumplió sin alteraciones del orden público.