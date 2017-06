Concejal de Manizales asegura que fue víctima de hurto y que ahora será denunciado por sus presuntos agresores

El concejal de Manizales Yhon Eduard Orozco Ciro denunció que fue víctima de hurto en el barrio El Carmen de la capital caldense y que ahora pasó de ser víctima a victimario.

El caso, asegura el corporado, se presentó después de la 9 de la noche del lunes 5 de junio por el sector de la Escuela 7 de agosto cuando detuvo su vehículo para contestar un mensaje en su teléfono celular.

“Tenía la ventanilla abajo cuando pasaron dos motos con cuatro jóvenes que se detuvieron más delante, se bajaron los parrilleros y se acercaron al carro, me abordaron por la ventanilla y con cuchillos empezaron a tratar de agredirme para que les pasara el celular. Como no les entregué el equipo fueron más agresivos y me intentaron apuñalar por lo que les di el celular”. Aseguró.

Según el relato del concejal Orozco Ciro los hombres salieron corriendo se subieron a las motos e intentaron huir pero él con su carro atropelló uno de estos aparatos, lo tiró al suelo, el parrillero se fue pero el conductor se quedó en el sitio porque la moto quedó debajo del vehículo.

Al lugar llegaron varios integrantes de la Policía por el llamado de la comunidad y uno de los hombres fue detenido y trasladado al CAI hasta donde fue enviado el celular del concejal, según su mismo relato.

“El hombre quedó en libertad y ahora afirma que me va a instaurar una denuncia por daños y perjuicios. Yo ya lo denuncie pero esto genera algo de temor”, afirmó Yhon Eduard Orozco.

Con relación a este caso, el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jorge Jaramillo, explicó que ya se encuentra en investigación. “En este caso tenemos información que se va a tener denuncia de ambas partes”, indicó el uniformado.

Aclaró que van a esperar para, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, poder adelantar las labores técnico-científicas para esclarecer el hecho.