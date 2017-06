Médicos siguen siendo atacados al interior de centros asistenciales

Con intimidaciones los delincuentes llegan en compañía de seres queridos o amigos en condición de pacientes, obligando a los galenos a generar una atención inmediata.

El más reciente caso se presentó en un reconocido centro de urgencias en la calle cuarta con avenida cuarta del centro de la ciudad donde los trabajadores de la salud lograron dar aviso oportuno a las autoridades. Sin embargo, la respuesta no fue efectiva por parte de cuadrante, expresó uno de los afectados.

“Informar las continuas agresiones que estamos siendo víctimas los trabajadores de la salud… el hombre llego bajo los efectos de las sustancias alucinógenas y comenzó a agredir verbalmente al personal de la salud e intenta agredirme a mí como médico y me informa que le recordara la cara directamente por que él mismo, no era el que me iba a agredir sino otra persona y que él es una persona que se dedica al sicariato en la ciudad y todo lo relacionado con actos delictivos” narró a Caracol Radio el médico afectado.

Según el profesional de la salud amenazado, la compañera sentimental con la que el hombre ingreso en busca de asistencia logro informarles que su pareja se dedicaba a acciones delictivas. Las escenas quedaron registradas en las cámaras de seguridad con la imagen del agresor; el equipo médico, logro recopilar algunos datos de la persona en medio de la omisión que hicieron las autoridades sobre el hecho.

Este no es el primer caso que se presenta en Cúcuta, otras entidades de salud del sector oficial han sido afectadas por las acciones violentas de hombres armados que ingresan a los centros de urgencias en compañía de personas con heridas de arma de fuego o cortopuzante, en busca de una rápida atención al punto que el personal de salud ha tenido que salir custodiado de las sedes.

La seguridad privada y las medidas de control en el ingreso del centro asistencial afectado, en el último hecho, fueron reforzadas con los usuarios de este servicio como sistema de autoprotección.