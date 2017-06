Incremento a empleados de la Alcaldía de Cartagena será con base al que autorice el Gobierno

El aumento salarial a los empleados de la Alcaldía se hará con base a la tasa que fije el Gobierno Nacional para los empleados oficiales, y no sobre el 15 por ciento como lo solicitan los sindicatos del Distrito. El secretario de Hacienda, Napoleón de la Rosa, manifestó que la administración no está en condiciones y no contempla ese incremento.

El funcionario dijo que la directriz del alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek, es respetar y esperar la directriz del Gobierno Nacional referente al incremento que van hacer a los empleados oficiales del Gobierno, y una vez esté autorizado ese aumento se sentarán con los sindicatos distritales.

“Hay un cronograma de negociaciones que está culminando, el punto donde no hemos logrado un acuerdo es en el incremento salarial. Respetamos los procesos de seguir dialogando, pero teniendo como base el incremento salarial del Gobierno, que está entre el 6,7 y 6,9 por ciento como base, y seguir analizando según la directriz del alcalde encargado”, aseguró el Secretario de Hacienda.

Explicó el funcionario que los recursos que ahora tiene el Distrito son para inversión, y que la brecha que existía en años anteriores sobre los salarios del Distrito con otras entidades gubernamentales se ha ido cerrando, y que, incluso, el año anterior el aumento fue de un 10 por ciento, pero que el 15 por ciento que solicitan es imposible.

“La invitación a los sindicalistas es al diálogo, a ser respetuosos. La administración está abierta a escucharlos, pero todo dentro de la cordialidad”, dijo De la Rosa.