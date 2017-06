Extraño almuerzo del contralor distrital con concejales de Cambio Radical

Llamativa fue la escena que Caracol Radio captó este mediodía en un reconocido establecimiento de venta de hamburguesas, en el centro de Bogotá, en la carrera Séptima con calle 32, donde estaba reunida la bancada de Cambio Radical en el Concejo de Bogotá, luego de sostener una reunión política con el jefe de su partido, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien aspira a llegar a la presidencia en las próximas elecciones.

Lo que llamó la atención fue que en la mesa de los concejales de Cambio estaba un personaje que se destacaba más, por ocupar un alto cargo público, encargado, entre otras cosas, de vigilar a los cabildantes: el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados. Estaba sentado en el medio de los concejales Roberto Hinestrosa y Pedro Julián López, compartiendo mesa y almuerzo, que era hamburguesa con papas a la francesa y cerveza.

Al ser indagado por Caracol Radio sobre el motivo del encuentro, el contralor Granados señaló que “tuve la oportunidad de encontrarme con ellos, ellos tenían una reunión y me encontré a almorzar, pero no tenía reunión programada”. Al preguntársele en forma específica de quién había sido la iniciativa de que se sentara en la mesa para almorzar señaló “me los encuentro, me invitan a almorzar y venimos a almorzar a El Corral”.

De igual manera el contralor negó que haya participado del encuentro que tuvieron los concejales con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. “no, no tengo la posibilidad de asistir a este tipo de reuniones”.

Y al preguntársele si es normal que un Contralor se reúna en un restaurante a almorzar con toda una banca de un partido político indicó: “Es normal que yo me reúna con los ciudadanos, es normal que yo me encuentre en un sitio público almorzando, comiendo hamburguesa”. Señaló que estaba reunido con siete concejales; sin embargo, al ser interrogado sobre con quienes estaba compartiendo mesa, no quiso entregar los nombres.

“Me senté a la mesa de El Corral y había unos concejales ahí, compartí una hamburguesa. (..) Usted los conoce, no me haga ese daño, hombre”, señaló el contralor. En la misma mesa del Contralor Distrital se encontraban también los concejales de Cambio Julio Cesar Acosta, presidente de la Comisión de Hacienda, Yefer Vega, Rolando González, José David Castellanos y Juan Grillo Carrasco.