“Lamento que la ofuscación me haya llevado a señalar un responsable”: Hernando Escobar

Tras el controversial hecho ocurrido en Santa Marta en el que dos hombres llegaron hasta la residencia del ex senador Hernando Escobar Medina e incendiaron el vehículo tipo camioneta en el que se movilizaba a diario, la firma De La Espriella Lawyers Enterprise Consultorías y Servicios Legales recibió poder para representar a la familia Cotes Vives, de la cual es parte la gobernadora del Magdalena Rosa Cotes, en un proceso en contra del ex parlamentario por acusar “falsamente y sin pruebas” a Álvaro Cotes Vives como autor intelectual del presunto atentado.

Las acusaciones de Escobar Medina se conocieron a través de redes sociales y declaraciones en distintos medios de comunicación en el departamento del Magdalena, lo cual generó de inmediato la publicación de un comunicado de la firma que lidera el reconocido abogado Abelardo De La Espriella en el que anunciaba que este lunes, 5 de junio de 2017, sería denunciado formalmente el ex senador para exigir que se retractara de lo dicho.

“Salir a hacer unas acusaciones sin pruebas constituye un delito por eso denunciaremos penalmente al señor Escobar. Ni Álvaro Cotes ni ningún miembro de su familia ha participado de esos hechos que son muy extraños porque el señor tiene escoltas que no estaban presentes en el lugar, de manera inusitada y muy rápida el señor Alejandro Arias consigue vídeos de unas cámaras perfectamente ubicadas en la zona cuando todos sabemos que Santa Marta es una ciudad donde no funcionan muy bien y no quiero pensar que esto obedezca a un plan ideado para hacerle daño a la Administración Departamental y a la familia Cotes… pediremos a la Fiscalía que determine quién está detrás de esto”, dijo a Caracol Radio el abogado Abelardo De La Espriella.

Por su parte, Hernando Escobar Medina también habló con Caracol Radio y aseguró que espera resultados en la investigación del presunto atentado en su contra y admitió que se apresuró al acusar a Álvaro Cotes Vives, hermano de la Gobernadora del Magdalena, como responsable del suceso.

“Que la fiscalía investigue que fue lo que pasó, Hernando Escobar Medina ha presentado no menos de 20 denuncias penales que cursan en la unidad de Fiscalía en la Corte Suprema de Justicia sobre unos delitos en la administración de los recursos del departamento del Magdalena y esas denuncias han coincidido con una serie de hechos contra mi integridad… pero yo lamento que la ofuscación me haya llevado a señalar de manera contundente un responsable, yo he sido víctima de un hostigamiento que en mi sentir viene del señor Álvaro Cotes”, fueron las palabras de Escobar Medina.

De La Espriella puntualizó su intervención manifestando que “todo estaba preparado para armar una alharaca nacional en la que se presentó al señor Escobar como una víctima de atentados reiterados y yo si sostengo con toda certeza y claridad que Álvaro Cotes Vives no ha participado en eso. El señor Escobar debe rectificar las calumnias que ha lanzado contra la familia Cotes Vives porque lo que quiere con su grupo de amigos es poner a la Administración contra la cuerda vaya usted a saber con qué motivación, ninguna de sus acusaciones en los últimos dos años ha podido comprobar, esperamos que se le dé el trámite correspondiente a esta denuncia que buscaremos agrupar a las que ya antes hemos iniciado para un solo proceso en contra de la actuación reiterada y sistemática de Escobar”.

En el comunicado que previamente había emitido la firma De La Espriella Lawyers Enterprise Consultorías y Servicios Legales, se manifestó que pedirían a “la Fiscalía General de la Nación que investigue certeramente si los acontecimientos corresponden a un auto-atentado, producto de un complot ideado por él mismo (Escobar Medina), para lograr conseguir torvos intereses que pretende de la familia Cotes Vives, o sí, en realidad, son hechos cometidos por terceros”.