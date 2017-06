[Video] Atentan contra ex senador en Santa Marta

Una verdadera controversia ha causado en Santa Marta el extraño caso en el que individuos sin identificar llegaron hasta la residencia del exsenador Hernando Escobar, rociaron combustible sobre su carro y posteriormente le encendieron fuego.

En las cámaras de varias residencias del sector quedó grabado el momento en el que se comete esa acción vandálica que de inmediato fue denunciada por el afectado como un atentado en su contra.

Las autoridades policivas acudieron hasta esa zona apenas recibieron el llamado de emergencia y acordonaron el lugar para que interviniera el cuerpo de Bomberos de Santa Marta que logró liquidar el incendio, sin embargo, el vehículo se consumió por completo entre las llamas.

“Fuimos requeridos por una incineración de vehículo en el sector de El Prado, al llegar el excongresista nos dice que fue una acción vandálica contra él y se le pidió que denunciara formalmente lo ocurrido. Se está investigando todo, no soy yo quien atiende el caso directamente por competencia pero hemos quedado con el fiscal general que nos vamos a reunir este lunes para iniciar con los procesos pertinentes que esclarezcan este hecho lamentable y que no puede dañar el trabajo que se ha venido adelantando a la ciudad que hace mucho tiempo no registra actos terroristas”, dijo la coronel Sandra Vallejos, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Sobre la investigación se supo que en el lugar de los hechos quedó un zapato de uno de los autores materiales del incendio, además, en las cámaras de varias residencias quedó grabado el rostro de ese individuo que también resultó quemado y muchos otros elementos que están usando las autoridades en el caso.

Hernando Escobar le dijo a Caracol Radio que pese a la gravedad del asunto está muy agradecido con la respuesta oportuna de la Policía Metropolitana y que está a la espera de los resultados de la investigación de la Fiscalía.

“Estoy agradecido con Dios que me ha guardado y es el que determina mi destino, con la Policía Metropolitana y su comandante Vallejos que han estado presente de forman permanente e inmediata, gracias a la Unidad Nacional de Protección por la diligencia con la que ha tomado medidas para garantizar la conservación de mi vida y mi integridad física. Yo esperaré los resultados de esta investigación”, fueron las palabras de Escobar.