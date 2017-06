Rescatan a puma que se paseaba por las calles de Riohacha

Mucho temor sintieron los habitantes del sector centro de Riohacha, al percatarse de la presencia de un puma que se paseaba por las calles de la capital de La Guajira.

Desde tempranas horas el felino merodeaba por la zona bancaria hasta que logró encontrar un lote enmontado donde se refugió.

Foto Policía Ambiental

“Cuando salí a las 4:00 de la mañana a pasear a mis perros me encontré con ese animal a las afueras de mi casa, afortunadamente estaba tranquilo y no atacó pero sí me generó mucho miedo, no es normal que uno se encuentre con un puma en plena ciudad”, expresó Luifer Ayala, un habitante del sector.

La Policía Ambiental y Ecológica con el acompañamiento de Corpoguajira, una vez recibieron el llamado de la comunidad pusieron un marcha un operativo para proceder con el rescate del puma.

Caracol Radio

“Se trata de un puma adulto de aproximadamente siete años, hasta ahora no tenemos indicios de dónde pudo salir, pero genera mucha preocupación que este tipo de animales que revisten peligrosidad estén por fuera de su hábitat natural”, indicó el médico veterinario Gerardo González.

Por su parte el subcomandante de Policía Riohacha, Carlos Salcedo indicó “el puma está siendo evaluado, y una vez se recupere de manera conjunta los estaremos llevando a una zona donde pueda retomar su vida silvestre. Adelantaremos las investigaciones para establecer la procedencia de este felino”.