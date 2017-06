Concejal Pión propone concesionar el Cerro de La Popa

Durante la sesión del Concejo Distrital de este martes, el concejal César Pión le propuso al alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño, la creación de un foro donde el sector público, el privado, y la academia, construyan ideas para el desarrollo de la ciudad.

“Tenemos que aprovechar la formación académica de Sergio Londoño y la relación que tiene con otros países, para la construcción de un foro entre lo privado, lo público y la academia, para generar un trinomio que ayude al desarrollo de Cartagena”, contó Pión a Caracol Radio.

Una de las ideas que podría arrojar ese trinomio, según Pión, sería la de concesionar el cerro de La Popa para poder lograr los recursos que permitan salvarlo.

“Los estudios del Cerro de La Popa terminan en dos meses, y entonces sabremos qué hacer. Yo, siendo alcalde, le digo a Camacol, le digo a Cotelco, a Asotelca, y a todos los hoteleros “aquí tengo La Popa, ¿quién la quiere en concesión?”. Les pediría que construyeran la defensa que necesita el cerro para que no se desplome, y les entrego la concesión de treinta años”, aseveró el cabildante.

“Que inviertan en La Popa, y construyan restaurantes, miradores, balcones para ver la ciudad, almacenes, y tienes la posibilidad de generar trabajo, potenciar la economía, y salvar y cuidar La Popa. Decisiones como esas son las que hay que tomar”, ratificó Pión.

Para el concejal de La U, no sería una privatización, sino una forma de asegurar recursos que no existen. “Por ejemplo, quí han pasado todos los años que quiera para intervenir los caños y cuerpos de agua, y nadie lo hace, porque no hay recursos. Yo llamara al gobierno holandés, y le dijera “inviertan y explótenlos”, eso es un gana-gana”, puntualizó Pión.