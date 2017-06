Recalcan a bañistas en Cartagena atender recomendaciones de salvavidas

Respetar el horario para el uso de playas (7 a.m. a 6 p.m.), no ingresar al mar bajo los efectos del alcohol o de sustancias alucinógenas, no perder de vista a los niños y no ingresar a las playas prohibidas, son tan solo algunas de las recomendaciones que los 60 salvavidas distribuidos en 22 kilómetros de playas en Cartagena (incluidas zona insular y playas de Manzanillo) hacen a diario a los bañistas.

Especialmente la última, no ingresar a las playas prohibidas fue la que un salvavidas le hizo a un menor de 16 años y a la joven que lo acompañaba en la tarde del domingo en las playas de Crespo (no autorizadas para bañistas) estos subestimaron la advertencia y el menor terminó ahogado.

Según el reporte enviado por la Corporación para la Prevención, Salvamento y Rescate Marino, Corpresermar a Distriseguridad, alrededor de las 2 p.m., el salvavidas ve a los menores en el agua de la playa contigua al túnel de Crespo y les advierte que esas playas están prohibidas para el ingreso de bañistas, los jóvenes salen del agua, pero cuando el salvavidas se va a hacer labores de vigilancia y prevención en las otras playas (son 6 playas en esa zona) ingresan nuevamente. A los pocos minutos personas corren hacia donde el salvavidas para pedirle apoyo porque los menores se estaban ahogando.

Al llegar al lugar el salvavidas logra rescatar a la menor y a un adulto que en un intento por ayudar a los dos jóvenes también se estaba ahogando, pero al joven de 16 años no logra rescatarlo porque se lo había llevado la corriente y aparece en otra playa donde los transeúntes lo sacan del agua y familiares lo trasladan en un taxi al CAP de Canapote donde a las 4 p.m. confirman el deceso del joven Jeferson José Marín Tinoco, de 16 años de edad.

José Ricaurte, director de Distriseguridad, informó que las campañas para prevenir estos lamentables hechos se hacen a diario de manera presencial por los salvavidas, pero también a través de redes sociales y medios de comunicación. Incluso hace algunos meses se instalaron pendones en la zona para advertir de la prohibición en estas playas, pero inescrupulosos los partieron.

Del 1 de enero al 6 de abril de 2017 fueron rescatadas por los salvavidas 76 personas en las playas de Cartagena. La tarea no es fácil si se tiene en cuenta además que jóvenes en riesgo que frecuentan algunas playas especialmente las de Crespo y Marbella en ocasiones ingresan a las playas bajo los efectos de sustancias alucinógenas y ante la insistencia de los salvavidas para que salgan del agua y evitar una tragedia, los amenazan y les toca incluso llamar y pedir apoyo de la Policía.

“El año pasado a uno de los salvavidas lo atacaron con un arma blanca en las playas de Marbella. Afortunadamente el salvavidas no resultó herido porque logró esquivar la agresión y solo pudieron perforarle la chaqueta que llevaba puesta, otros salvavidas que presenciaron la agresión corrieron a apoyarlo y los jóvenes agresores huyeron del lugar. A estos salvavidas que son amenazados nos toca trasladarlos de playas”, recordó el Director de Distriseguridad.

“Es triste que tengan que pasar cosas como estas para que reflexionemos y valoremos las importantes recomendaciones que nos hacen los salvavidas. Es necesario que los respetemos y valoremos la importante labor que realizan”, concluyó el Director de Distriseguridad.