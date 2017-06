Josep Domenech, nuevo director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

.El reconocido director de orquesta a nivel internacional, Josep Caballé Domenech, asumirá las riendas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la cual llevaba dos años y medio sin director titular.

Nació en Barcelona, España, en 1973. Se formó en dirección de orquesta en Vienna’s University of Music and Scenic Arts, University of Music Sweden y Aspen Music Festival and School.

Ha dirigido importantes orquestas a nivel internacional como la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, Reino Unido, con quién grabó la Trilogía de Respighi para el sello Onyx Classics. Es frecuentemente invitado a importantes festivales de verano como el Aspen Music Festival and School y el Texas Music Festival.

De igual manera, es reconocido también por su trabajo por su repertorio operístico, donde se destaca las producciones de la Luisa Fernanda de Moreno Torroba en el Theater an der Wien con su compatriota Plácido Domingo.

Entre sus distinciones se destaca el premio al primer Concurso Jóvenes Directores de Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (2000) y el puesto 13º Concurso Internacional Nicolai Malko para Jóvenes Directores (2001).