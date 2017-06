Comprar colombiano y redistribuir la tierra es la única manera de apoyar a los campesinos

En Colombia hay cinco millones de campesinos aproximadamente y hay 42,3 millones de hectáreas de tierra. Pero esa tierra está concentrada en más de un 90 por ciento en apenas el 0,4 por ciento de la población. Estas estadísticas conocidas a través del censo agropecuario demuestran que la situación de ellos, los hombres y mujeres del campo, es tan difícil que sin duda es el origen de los conflictos en el país. Porque son campesinos sin tierra o trabajando para grandes hacendados.

En nuestro país, un 80 por ciento de la tierra, es decir 33,8 hectáreas, es utilizada para pastoreo, para engordar vacas, lo que es solo una fachada de la idea real de los dueños de la tierra que es mantener los lotes inservibles para venderlos al mejor postor, la mayoría de veces para construir vivienda.

Este video didáctico realizado por la red de forjadores y forjadoras de paz en Colombia, explica muy bien que "esas 33,8 millones de hectáreas que se usan para pastoreo, le sirven a 24 millones de vacas...tienen una hectárea y media para cada una. Esto es como si le diéramos un campo y medio de fútbol. En Holanda agrupan 140 vacas por hectárea"

Pero a esto se suma la realidad de los campesinos en Colombia, nada alentadora porque son los más pobres del país, "la mayor parte de ellos viven con 200 mil pesos al mes o menos. El 15 por ciento de los campesinos y campesinas son analfabetas. el 83 por ciento de los niños y niñas no van a la escuela, el 80 por ciento no terminan la secundaria y sólo 1 por ciento va a la universidad. El 60 por ciento de los campesinos no tiene agua potable y el 85 por ciento tampoco tiene alcantarillado".

Esta es una verdad que pocos conocen, por eso, cuando usted compre comida, cerciórese de que sea producida en Colombia porque hoy importamos más del 60 por ciento de los productos que nos comemos.