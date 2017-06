Un proyecto santandereano, finalista en concurso de diseño nacional

Fueron anunciados los 6 proyectos finalistas de Arquitectura de la Convocatoria Profesional 2017 “Vivienda Social Progresiva para Cartagena” del Premio Corona Pro Hábitat.

Los organizadores del concurso señalan que el certamen representan lo mejor del talento colombiano proveniente de varios departamentos, entre ellos Santander.

El evento de premiación tendrá lugar el jueves 29 de junio de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. en el Auditorio Arturo Gómez Jaramillo del Edificio Federación Nacional de Cafeteros ubicado en Calle 73 #8-13 Torre C en Bogotá.

Esta edición del Premio Corona Pro Hábitat reconocerá los mejores proyectos de profesionales de Arquitectura donde se desarrollaron nuevas propuestas arquitectónicas para la construcción de viviendas de interés prioritario para la ciudad de Cartagena.

En total más de 60 propuestas participaron en la Convocatoria Profesional 2017. De Santander logró la postulación a la gran final, el proyecto llamado Hábitat Evolutivo de Contrapunto Taller de Arquitectura Floridablanca, Santander

El concursante que ocupe el primer puesto recibirá $10 millones como premio y podrá hacer un contrato por $16 millones para desarrollar los planos constructivos y el presupuesto final de obra.

Para mayor información sobre el Premio Corona Pro Hábitat y el evento de premiación por favor visitar http://www.corona.co/nuestra-empresa/premio-corona/convocatoria/convocatoria-profesional.