500 venezolanos han sido atendidos en la red de salud de Santa Marta

Con incertidumbre por las altas demandas de atención por urgencias y los tratamientos de alta complejidad que está requiriendo la población venezolana, sin aún conocer de parte del Ministerio de Salud cómo serán costeados, en Santa Marta se han atendido, oficialmente, 500 ciudadanos inmigrantes de esa nacionalidad según un informe del Distrito.

“Hemos atendido 500 venezolanos con diferentes patologías que han disparados los costos del Distrito, esa fue la razón por la que el alcalde Rafael Martínez se reunió con viceministro de Salud y nos enviaron una comisión para estudiar la situación y, hace menos de una semana, se emitió una autorización para que atendamos esa población con una ruta pero esos recursos no son suficientes y aún no sabemos cómo se van a costear”, dijo Blanca Fernández, secretaria de Salud Distrital.

Así mismo, la funcionaria dejo claro que pese a ese panorama, en esta ciudad no se dejaran de atender a los venezolanos en los puestos de salud, clínicas y hospitales, por lo que hay una comisión permanentemente vigilando que se cumpla con la prestación de los servicios.

“No es cierto que no se les preste el servicio a los venezolanos, no dejaremos de hacerlo, se siguen las gestiones ante el Ministerio y tenemos un plan de contingencia con un personal que está presente en los centros asistenciales para verificar que se atienda a todo el inmigrante que llegue, ya la legalización de esas atenciones es lo que tendremos que definir con las entidades nacionales”, puntualizó Fernández.