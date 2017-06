Mujer fue agredida con una navaja por su expareja en Marinilla, Antioquia

Marisol Castaño de 38 años vive en Marinilla, Antioquia y hoy se atreve a denunciar el maltrato que hace tres años le propinaba John Fredy Gómez Gómez, pareja con la que convivió por el mismo período de tiempo, la mujer presuntamente agredida cuenta que los maltratos eran verbales y físicos.

Marisol Castaño confirmó que el 21 de mayo del presente año, ocurrió la última agresión, dejándole 17 puntos en un costado de su rostro.

“El 21 de mayo a las 7 de la noche estaba yo en una taberna y resulta que él llegó allá, como que le dijeron que yo estaba allá, empezó a insultarme verbalmente y a tratarme mal, a empujarme; en un momento sacó su navaja, me cogió del cabello y me “aporreo” del lado izquierdo de mi rostro y me hizo una herida de 17 puntos”, indicó la señora Castaño.

Marisol Castaño denunció a los micrófonos de Caracol Radio, que hasta el momento las autoridades no han hecho absolutamente nada y teme por su vida.

“Nada, absolutamente nada, cuando yo fui a poner la denuncia, como él ya lleva varios procesos conmigo en Fiscalía, incluso el policía al que yo le puse la denuncia dijo: no es que si el señor fiscal no va a hacer nada con esta mujer, ya no va a hacer nada, seguramente cuando me mate, entonces el fiscal sí hace algo”, destacó la mujer afectada.

El hombre vive en Marinilla y según la mujer presuntamente agredida, se pasea tranquilamente y le comenta a la gente que, él va a arreglar ese problema con ella a través de un acuerdo económico.

Mientras tanto este presunto agresor sigue libre.