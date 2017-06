Expresidente Samper critica ausencia del alcalde de Medellín en foro sobre paz

El expresidente Ernesto Samper cuestionó la ausencia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en Conversatorio "Región y Paz", organizado por La Iniciativa Unión por la Paz, al que estaba invitado el mandatario local pero se abstuvo de participar debido a la presencia de miembros de la Farc en esa programación.

Según el expresidente Samper, habló con el alcalde Gutiérrez en los días previos al conversatorio y le propuso que acudiera a ese foro en el Hotel Dann Carlton de Medellín, para exponer sus inquietudes y reparos al proceso de paz, y a los líderes de las Farc que acudiría, en este caso Pastor Alape.

Lamentó que el alcalde de Medellín no tenga tiempo para la paz y advirtió que los gobernantes locales muchas veces se concentran en sus tareas administrativas y deben saber que las consecuencias del proceso de paz y reconciliación del país tendrán impacto y beneficios en sus municipios.

"El alcalde tuve la oportunidad de invitarlo, me manifestó que tenía algunas diferencias sobre el tema de las paz. Yo le dije que el escenario, justamente, para presentarlas era acá como lo ha hecho el gobernador (Luis Pérez) como lo hace franco. Yo lamento que no haya tenido tiempo para dedicarle un momento a la paz, yo creo que ningún alcalde ni gobernador puede decir que la paz le es ajena o que por tener diferencias no asume el dialogo", criticó el expresidente.

Responde el alcalde

Las declaraciones del expresidente Ernesto Samper sobre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, ocurrieron en ese foro donde estaban el vicepresidente Oscar Naranjo, el miembro de las Farc Pastor Alape y el gobernador de Antioquia, Luís Pérez, el analista León Valencia y otros invitados, dialogando sobre la paz en el país y principalmente en Antioquia.

El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga respondió ante estas declaraciones: “Yo creo que el expresidente Samper no tiene autoridad para hablar. Nosotros estamos comprometidos con la paz, pero yo no me voy a sentar en una mesa con Pastor Alape y con otros cuando no le han cumplido al país”.

Y agregó: “Las Farc tienen que entregar todas las armas, las Farc tienen que entregar todo el dinero; hasta el último peso que recibieron producto del narcotráfico. Los pájaros disparándole a las escopetas, así está el país hoy”.

Además, el mandatario local recordó sus propios inicios en la carrera política y las críticas que hizo en ese entonces al expresidente Ernesto Samper.

“Qué más se le puede decir al presidente Samper. Es más, yo le recuerdo algo: yo empecé a hacer política en 1997, justamente cuando el presidente Samper era presidente y nos juntamos jóvenes en todas las universidades para reclamarle al Gobierno Nacional en ese momento que dijera la verdad frente a los ingresos de dineros del narcotráfico en su campaña; al país parece que se le olvidó, pero principalmente se le olvidó a él. Creo que hay que tener autoridad moral para hablar”, rememoró el señor Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín.

El alcalde Gutiérrez auguró que los acuerdos de paz terminen en las mejores condiciones y que la ciudad está presta a ayudar cuando el país y el proceso lo requieran.