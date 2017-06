Demandante en caso de Guido Echeverri dice que sus alegatos complementarios, misteriosamente no llegaron al Consejo de Estado

Sigue enredada la llegada de Guido Echeverri Piedrahita a la Gobernación de Caldas. Aún no se han superado las diligencias para que el mandatario retorne al palacio amarillo y los demandantes en su contra ahora piden que se anule el fallo del Consejo de Estado, en el que le devuelve su curul.

En dialogo con Caracol Radio, el abogado Calixto Toncel denunció una serie de irregularidades que presuntamente ocurrieron en la fase final del proceso de nulidad electoral de Guido Echeverri Piedrahita.

El jurisconsulto empezó diciendo que él presentó un alegato complementario de conclusiones, ya que este proceso había cambiado de juez. Esto en vista de que el proceso lo adelantaba la magistrada Lucy Janette Bermúdez Bermúdez y pasó a manos de la sala plena del consejo de Estado. Dijo que dicho alegato “misteriosamente no se puso en conocimiento de la sala plena” y agregó que está a la espera de una respuesta a un derecho de petición para que le expliquen por qué esos alegatos no llegaron a dicha sala.

Toncel indicó que en esos alegatos complementarios le estaba poniendo de presente a los magistrados del Consejo de Estado unas denuncias periodísticas, que hablaban de una posible pacto político jurídico entre el presidente del Congreso de la República, Óscar Mauricio Lizcano Arango, la magistrada ponente de este caso, es decir Lucy Janette, el presidente del Consejo de Estado y el vicepresidente de esta alta corte.

“El pacto según las notas de prensa que yo recogí, y las cuales no son de mi autoría ni yo participé como fuente, señalan que el Consejo de Estado se comprometía en sala plena a revocar la suspensión de Guido Echeverri como gobernador de caldas y absolverlo en el proceso electoral para decir que no había inhabilidad constitucional como se le había acusado en la demanda. Pero además el presidente del senado se comprometía a lograr la mayorías congresionales necesarias para torpedear el proyecto de reforma electoral que propende, por la creación de un órgano jurisdiccional electoral, que remplace las funciones del consejo de estado en la sección quinta”, denunció.

Calixto Toncel puntualizó que el interés del Consejo de estado es que no se le supriman las funciones de la sección quinta para ser asignados a una nueva corporación.

Sobre estas presuntas irregularidades, Toncel manifestó que había presentado unos documentos ante el Consejo de Estado y que estos también fueron enviados con copa a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que investiguen dichas anomalías.

Pero las acciones para que el regreso de Guido a la Gobernación de Caldas no se materialice no paran ahí. El abogado Toncel también presentó el pasado martes otros dos documentos, acciones complementarias a la sentencia con las que se busca que quede anulado, por diferentes causales, el fallo del Consejo de Estado que le devuelve la curul a Guido.

En uno de los documentos se exponen dichas causales para la suspensión y en otro a parte “una adición y complementación de la sentencia porque no se pronunciaron sobre unos puntos que justamente yo había puesto de presente en el alegato que en el consejo de estado nunca apareció para su discusión”.

EL abogado indicó que estas son acciones posteriores a la sentencia que el consejo de estado debe definir oportunamente y que por lo menos hasta que no se resuelve la aclaración y complementación, Guido Echeverri Piedrahita no podrá retomar su puesto porque la sentencia no está ejecutoriada