La cifra de desempleo en Manizales llegó al 12, 1%

Al 12,1 llegó la tasa de desempleo en Manizales en el mes de abril según el más reciente informe presentado por el DANE, lo que representa que 25 mil personas están sin trabajo en la capital caldense.

El alcalde Octavio Cardona León expresó que con las nuevas obras de infraestructura vial que se empezarán a construir en la ciudad se espera tener generación de empleo desde la obra pública.

“No es la administración municipal la que debe generar empleo sino propiciar las condiciones para que desde los privados se de este proceso. No se puede pretender que sea la alcaldía la que todo el tiempo esté creando el empleo con recursos públicos porque esa no es su razón de ser”, afirmó.

De acuerdo con el mandatario, la alcaldía espera que una vez aprobado el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y con las nuevas condiciones jurídicas para el establecimiento de industria en la ciudad los industriales hagan nuevas industrias para generar empleo.