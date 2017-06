Comenzaron a regir las modificaciones en el pico y placa

Al iniciar el sexto mes del año comienza la etapa sancionatoria del decreto 0330 del 22 de mayo del 2017, la cual establece las modificaciones que se realizaron para que los vehículos con placas de Cúcuta tengan que cumplir con esta medida de restricción.

Es decir que todos los vehículos incluyendo las motocicletas que tengan matricula en cualquiera de los 6 municipios del área metropolitana, no podrán ingresar al cuadrante establecido en los horarios comprendidos entre 7:30 am hasta las 9:00 am, 11:30 am hasta 13:30 horas, y 17:30 horas hasta las 19:00 horas.

De igual forma en este nuevo decreto los vehículos con placas nacionales distintas a las del área metropolitana, entraran a cumplir la medida del pico y día, en donde tendrán restricción de circular en toda la ciudad en el horario comprendido desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche.

Los vehículos taxis y de placas extranjeras (Venezuela), continúan en la medida del pico y día como estaba establecido inicialmente.

Los dígitos reglamentados para esta restricción continúan en el siguiente orden tanto para el pico y placa, y el pico y día: lunes 0 Y 9, martes 1 Y 8, miércoles 2 Y 7, jueves 3 Y 6, viernes 4 Y 5.

El cuadrante designado por la alcaldía de Cúcuta mantiene su perímetro el cual determina que los vehículos del pico y placa no pueden ingresar:

• Diagonal Santander desde la Glorieta el Terminal (no se incluye la Glorieta) hasta llegar al cruce que conduce a la Avenida Libertadores (Centro de Negocios Ventura Reservado).

• Avenida Libertadores desde el cruce con Diagonal Santander sentido norte – sur (CORPONOR) hasta la calle 18.

• Calle 18 desde la Avenida Libertadores hasta la avenida 4.

• Avenida 4 desde la calle 17 hasta la calle 18.

• Avenida 8 desde la calle 2 hasta la calle 17.

• Calle 2 desde la avenida 8 hasta la avenida 7 del barrio El Callejón.

• Avenida 7 desde la calle 2 hasta la Glorieta el Terminal (no incluye la Glorieta)

Para los taxis se tendrá la numeración de un solo digito por semana repitiéndose dos veces por mes:

1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA Lunes O Lunes 1 Lunes O Lunes 1 Martes 9 Martes 2 Martes 9 Martes 2 Miércoles 8 Miércoles 3 Miércoles 8 Miércoles 3 Jueves 7 Jueves 4 Jueves 7 Jueves 4 Viernes 6 Viernes 5 Viernes 6 Viernes 5

Las medidas establecidas en este decreto no aplican los sábados, domingos y festivos.