“Pedro de Heredia era un bandido que salió huyendo de España”: Orlando Oliveros

A propósito del cumpleaños 484 de Cartagena, para el joven columnista de Caracol Radio, Orlando Oliveros, la ciudad no debería celebrar sino conmemorar su fundación, porque se le sigue rindiendo culto al imaginario de la corona y, según él, la ciudad solo envejece, está estancada y encallada.

“Es un día donde, y en administraciones anteriores se ha hecho, rinden culto al imaginario de la corona, a Pedro de Heredia, que en mi opinión –y eso está constatado por los historiadores-, no era más que un bandido que cuando salió de España huyendo tras haber asesinado a tres personas, ayudó a saquear todas las tumbas y esclavizar a todos los indígenas de la zona. Cuando fundó a Cartagena, lo que hizo fue llevar a cabo una barbarie, porque la conquista no es sino un sinnúmero de violaciones que han quedado impunes, por el peso de una historia conservadora”, expuso en su columna Oliveros.

“Pedro de Heredia era un bandido pero tiene una estatua gigantesca y magnífica, en una plaza muy cercana a donde se proclamó la independencia. Y no para los conquistados, los mismos coterráneos, su mismo gobierno, lo mandó a apresar. Me causa mucha impresión porque esta es una ciudad que se construye con la contradicción, que vive en la incoherencia. Su equipo de fútbol se llama Real Cartagena, pero le dicen “los heroicos”. Su expresión musical popular son los picós, y el más famoso se llama El Rey de Rocha. Que su avenida principal se llame Pedro de Heredia. Y así vivimos, con una colonia que no se nos sale de la cabeza. Y por eso no extraña que haya alcaldes que reproduzcan eso”, prosiguió el joven panelista durante su intervención en Cartagena Hoy Por Hoy.

“El mismo Dionisio Vélez desenterró del pasado un escudo colonial para ponerlo en la inauguración del parque Centenario, que es el parque de la independencia. Estamos llenos de contradicciones. Los españoles no fundaron nada, porque ni descubrió nada porque aquí había nativos, había una civilización indígena que fue saqueada, esclavizada y exterminada. La clase dirigente es una sociedad que no entiende el valor de la república, de sus negros, de sus indios. Tiene aires señoriales encantados por una nostalgia de lo colonial. Por eso Cartagena es una vitrina, y los demás barrios están fregados”, concluyó Oliveros. .