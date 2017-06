Familiares de menor de edad atacaron personal médico de Clínica San José de Torices

Un médico, una enfermera y el auxiliar clínico fueron agredidos físicamente en la clínica San José de Torices por los familiares de un menor de edad que fue agredido con un arma blanca el fin de semana.

Según Adriana Meza, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena, al parecer los familiares del joven de 14 años no entendían que el centro asistencial no cuenta con el especialista para este tipo de casos y estaban a la espera del traslado pero no había camas en otra clínica.

Posteriormente los parientes del joven firmaron un acta para sacarlo de la clínica bajo su responsabilidad.

El menor, de 14 años de edad, fue ingresado a la Clínica San José de Torices el lunes festivo, con una herida de arma blanca en el tórax.