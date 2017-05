Es injusta la suspensión del alcalde de Cartagena: Gustavo Petro

El ex alcalde de Bogotá y pre candidato presidencial, Gustavo Petro, se refirió en Cartagena a la medida de suspensión que pesa sobre el alcalde de la ciudad, Manolo Duque. Inicialmente, advirtió que no era justa la sanción pues a su juicio los responsables directos de un edificio desplomado son 'lógicamente los constructores'.

"Pienso que el primer responsable de la caída del edificio es el constructor, el propietario del proyecto, no es el alcalde propiamente dicho. El alcalde, por las debilidades del mecanismo de Control Urbano que hay en toda Colombia, indepediente de si es buen o mal alcalde, no es el responsable de la caída de un edificio, por lo que la medida de suspensión me parece injusta", dijo.

Aseguró que no conoce a Duque, y que no tiene 'ningúna opinión' sobre la administración que venía realizando el periodista en la primera silla del distrito de Cartagena. Así mismo, a la pregunta de qué aconsejaría al alcalde teniendo en cuenta su experiencia, dijo que "en realidad una autoridad administrativa no debería determinar lo que el pueblo a través de su voto, bien o mal escogió".