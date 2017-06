Veedor de la Policía denuncia amenazas de muerte

El veedor y defensor de Derechos Humanos de la Policía Armando Vergara Moreno denunció este jueves que un hombre, escondido con un casco en su cabeza, ubicó a su hija mayor en el sector de Kennedy en Bogotá.

Allí, él la intimidó con un arma de fuego en el pecho. "Él me dejó una razón con ella. Le dijo que 'le informara a ese hijo de tal por cual que no se siga metiendo en lo que no le importa porque lo vamos a matar a él", narró Vergara, quien expresó que desde 2014 es víctima de amenazas.

Vergara dice que investiga hechos de maltratos laborales en la Policía, los incumplimientos del Gobierno con 250 presos policías en el país. "También hemos denunciado que en Colombia han matado 14 policías y nadie dice nada..". También se indaga por los acosos y excesos en los horarios laborales de los uniformados.

"Hemos recibido 250 denuncias a nivel nacional por acoso laboral, horarios extendidos, entre otras".