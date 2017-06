Amenazan hija de veedor de la Policía en Bogotá

Un hombre armado llegó a la vivienda de una de las hijas del veedor de la Policía Armando Vergara y con una pistola amenazó a la mujer. Este veedor venía denunciando situaciones como el trabajo bajo presión de algunos uniformados, incumplimientos al tratado de paz con uniformados que se encuentran presos y el 'plan pistola' del Clan del Golfo en Bogotá, entre otros temas.

"Llegaron preguntando que si ellas eran mis hijas amenazando con una pistola, luego le dijo que se cuidarán y que me dijeran que me cuidara porque no estaban jugando", manifestó el veedor en diálogo con Caracol Radio.

El veedor y su hija pusieron estás amenazas en conocimiento de la Fiscalía mientras se espera que la Policía de Bogotá se pronuncie por estos hechos.