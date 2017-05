En la cárcel esperará su juicio el ex secretario de desarrollo social

Por decisión de la juez sexta con función de control de garantías, fueron a la cárcel a esperar su juicio con detención intramural Jhon Jairo Lemus, el ex secretario de Desarrollo Social de Pereira quien cumplió funciones en ese cargo desde el inicio de la Alcaldía de Juan Pablo Gallo. Su ex subsecretaria de Desarrollo Social, Diana Carolina Sánchez Lema, el ex funcionario de la Tesorería Municipal hasta hace un mes, Alejandro Ospina Coll, Libardo Flórez Guerrero y Diana Inés García Benítez.

Todos ellos vinculados al caso por el desfalco de los recursos de la estampilla pro adulto mayor, que investigó la Fiscalía con el análisis de cuatro contratos que se hicieron durante el año 2015 y en los que se habrían desviado cerca de 700 millones de pesos.

Lina María Franco Sierra, representante Legal de la Corporación Nacional Semillas de Vida Sexto Sol, fue cobijada con medida de aseguramiento domiciliario debido a que es madre cabeza de familia y a que ya había aceptado los cargos que se le imputaron durante la primera audiencia.

Lo mismo que Carlos Alberto Valencia Ramírez, representante legal Asociación Jóvenes del Presente, quien en su momento decidió guardar silencio cuando se le preguntó si aceptaba o no los cargos imputados, recibió el beneficio de casa por cárcel, además por ser hijo único y quien sostenía a su madre.

Termina así la etapa preliminar de este proceso que apenas empieza porque se viene el juicio y, según conoció Caracol Radio, nuevas capturas.