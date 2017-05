Instituto Agustín Codazzi confirma que Belén de Bajirá estará en Chocó

Ante la controversia surgida por la supuesta entrega del corregimiento de Belén de Bajirá al departamento del Chocó en detrimento de los intereses de Antioquia, el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Juan Antonio Nieto Escalante hizo precisiones sobre el tema y desmintió lo que se da como un hecho.

El director del IGAC negó las versiones sobre la publicación del mapa del Chocó en el cual se incluye el corregimiento como de ese departamento, como parte de los acuerdos para poner fin al reciente paro cívico.

Explicó que, el concepto técnico que el Instituto radicó en el Congreso de la Republica se dio en el mes de febrero del año 2016 y que el primer paro en el Chocó fue en agosto de ese año, por lo que no obedece a esa situación.

Enfatizó que el Instituto obedece a criterios técnicos y no políticos y aseguró que no existe ninguna animadversión contra ninguno de los dos departamentos en conflicto.

Según el funcionario la ley 13 de 1947 que crea el departamento del Chocó y que fija sus límites no ha sido demanda y está vigente y lo único que ha hecho el Instituto durante más de un año, ha sido de reconocimiento del terreno, reunir la comisiones que se conformaron entre Antioquia y Chocó, para lo cual un ingeniero geógrafo del IGAC fue su presidente.

Indicó que este funcionario verificó, comprobó que los límites descritos en la Ley 13 de 1947 vigente, son lo que corresponden a la realidad geográfica.

Manifestó que el instituto no ha usurpado las funciones del Congreso, y que en su momento le enviaron el concepto técnico que IGAC había emitido y las comisiones de ordenamiento territorial de Senado y Cámara conjuntamente se reunieron y en el mes de diciembre de 2016 devolvieron el expediente al Agustín Codazzi asegurando que allí no existe límite dudoso y por lo tanto no es competencia del Congreso definir esa situación.

Explicó que el congreso tiene entre sus funciones definir límites cuando hay dudas sobre ellos, pero este no es el caso de Belén de Bajirá entre Antioquia y Chocó, porque hay límites precisos descritos entre la Ley 13 de 1947.

