People Contact con 48 mil millones de pérdidas y su viabilidad muy limitada

“Es una empresa en la que tenemos que empezar a ver que su viabilidad es muy limitada”, así se refirió el alcalde de Manizales, José Octavio Cardona León, frente a la situación financiera que vive People Contact, de la cual señaló que continua dando pérdidas millonarias.

El mandatario agregó que la situación de esta empresa manizaleña no tiene nada favorable. Explicó que en el inicio de su administración la recibieron con deudas por 45 mil millones de pesos y que ya van en 48 mil millones.

Sumado a esto Cardona León describió que People ya no gana licitaciones por sus malos estados financieros, lo cual no le permite ni siquiera participar de los procesos de licitación y que en un proceso en el que si la dejaron participar, no pudo comprar las pólizas requeridas porque no hubo quién se las vendiera.

El alcalde también culpó a People Contact de haber reventado y desangrado al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales (Infimanizales), que años atrás fue creado como un banco de segundo piso para el municipio. Indicó que en cuestión de días la gerencia de esa entidad financiera dará a conocer un balance en el que se conocerá que Infi está dando pérdidas por cifras “aterradoras”.

Contraloría había advertido corrupción

La Contraloría General de Manizales había manifestado meses atrás que en la auditoria que le había realizado a People Contact sobre su balance general y el estado de actividad financiera, comercial y social a diciembre 31 del 2015 había encontrado irregularidades económicas que superaban los 21 mil millones de pesos.

Ese informe también anunció 18 hallazgos de irregularidades disciplinarias y nueve de ellos con alcance Fiscal.

La Contraloría advirtió con ese informe irregularidades como la de la construcción de obras civiles en propiedad ajena por un valor de 1.453.700.735 de pesos, contratación con sobredimensionamiento en puesto de trabajo por valor de 2.299.108.941, Ineficiente gestión de cobro a Global Corp Services por 1.434.097.966, contratación sin cumplimiento de requisitos de ley por 1.330.920.000, faltante en inventarios a diciembre 31 de 2015 por 24.886.261, gestión deficiente al cuidado del erario público, pérdida de recursos públicos y causal de disolución y liquidación de la sociedad por 14 mil 281 millones, pago de intereses moratorio y sanciones por extemporaneidad en la declaración de industria y comercio por 13.089.578, cobro de sanción penal pecuniaria por 226 millones a Digitex Internacional y otorgamiento de descuentos a esta misma empresa por 432.530.400 sin expresa autorización legal de la junta directiva.

Cabe recordar que los gerentes que estuvieron en People Contact antes del 31 de diciembre de 2015 fueron José Manuel Cardona y Andrés Camargo, quienes comandaron las riendas de esta empresa bajo las alcaldías de Juan Manuel Llano Uribe quien tiene abiertos varios procesos en su contra por detrimento patrimonial y celebración indebida de contratos y de Jorge Eduardo Rojas Giraldo, hoy ministro de transporte.

El actual gerente de People Contact, Marcelo Neira llegó con la nueva administración, es decir en los primeros días del 2016.