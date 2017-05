La liquidación de Electricaribe es un proceso lento: personero de Cartagena

El personero de Cartagena William Matson Ospino, en visita a Caracol Radio habló sobre el tema de la liquidación a Electricaribe y manifestó que este es un proceso lento, ya que esta es una macroempresa, que presta el servicio de energía en toda la Costa Atlántica y no es un tema fácil de tratar.

“Aún no se puede hablar de cuál será el operador que vendrá en reemplazo de Electricaribe. Las circunstancias nos indican que la Costa Atlántica es una región muy particular en la prestación de este servicio de energía, tenemos muchos problemas que no son fáciles de solucionar”, señaló el personero.

“Debemos poner unas condiciones para ese operador, un operador que tenga un musculo financiero importante y que además, asuma un comportamiento ético adecuado para la prestación del servicio público de energía a todos los costeños”, puntualizó Matson Ospino.