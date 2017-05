Monteredondo: ayer miedo y zozobra. Hoy, remanso de paz

Don Fernely Vargas un hombre cincuentón nacido y criado en la la vereda de Monteredondo no pudo ocultar su emoción cuando comenzó a hablarnos de los ataques y bombardeos de la guerrilla y que hoy hoy historia del pasado.

En su hogar del que hacen parte su esposa y cuatros hijos, vivieron en carne propia los rigores de la guerra con cilindros bombas y ametrallamientos por parte de la subversión.

“Vivimos muchos días y noches de angustias con los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla que nos obligaban una veces a meternos debajo de la cama y en otras a resguardarnos en el puesto de salud”, señalo don Fernely.

Dijo que desde hace dos años cuando el gobierno anuncio que entraría a dialogar con las FARC, en un comienzo ni él ni los habitantes lo creían pues consideraban que eso sería una negociación más como muchas que se realizaron tiempo atrás.

“Hoy las cosas hay cambiado no volvimos a sentir el miedo y la zozobra que durante años sufrimos, antes por el contrario hoy podemos decir que vivimos en un remanso de paz pues nuestros niños entran y salen de la vereda sin peligro alguno porque el proceso paz nos dio esa oportunidad” añadió.

MIRANDA RECOBRO LA FE PERDIDA

Los 4 mil habitantes del municipio de Miranda norte del Cauca registran hoy con complacencia que en los cinco primeros meses del año no se halla registrado ni un solo homicidio.

Recientemente se realizó la Primera Feria de la Paz, la Alegría y la reconciliación en donde a pesar de que se presentaron riñas y accidentes de tránsito no hubo ninguna persona fallecida.

“Todo esto esta asociado al proceso de paz y a la concentración de los guerrilleros en la zona veredal de Monterredondo; por fin hemos recuperado la fe perdida”, dijo el secretario de gobierno de Miranda Ricardo Escobar.

EL COMERCIO PIDE NO BAJAR LA GUARDIA

Los comerciantes de Miranda reconocieron que si bien a seguridad ha mejorado, las autoridades deben seguir vigilantes pues la delincuencia común se ha incrementado.

Señalaron que la violencia por la acción de la guerrillas se ha disminuido considerablemente ssi se ha incrementado pero por las bandas delincuenciales dedicadas al hurto a residencia y el atracos callejero.

“No hay felicidad completa reconocemos que ya no sentimos el temor de los asaltos y los ataques de la guerrilla pero si el asedio de la delincuencia común”, dijo una de los propietarios de una tienda del centro de la población.

Entretanto, Jorge, Jaime y Víctor tres pensionados quienes todas las tardes se reúnen en el parque principal de Miranda señalaron que el gobierno nacional se dio la pela con las Farc y hoy las la paz definitiva con esa guerrilla está muy cerca.

Solo esperamos que el ELN entre a hablar con el gobierno y que no solo se desmovilicen sino que entreguen las armas. “Si esta guerrilla al igual que las Farc no entregan las armas no hay paz completa”, señaló Víctor, un hombre que ha sido testigo de la historia de Miranda ayer en medio del miedo y la zozobra y hoy convertido en un remanso de paz.